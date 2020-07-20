Haziran ayında ekonomi gündeminde öne çıkanlar

Medya Takip Merkezi (MTM), Haziran ayında öne çıkan ekonomi başlıklarını açıkladı.

Medya Takip Merkezi, Haziran ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları duyurdu. Rapora göre, Koronavirüs salgınının global piyasaya ve döviz kurlarına etkisi, Haziran ayında da devam etti. Birçok vatandaşın, kurumun ve ekonomistin de yakından takip ettiği dolar kuru, ayın en çok konuşulan ekonomi başlığı oldu. Haziran ayında artış gösteren ihracat ve memur emeklilerine yapılacak zam ise Haziran ayı ekonomi gündeminde yer eden diğer konu başlıklarıydı. Son zamanlarda Amerika'da yaşanan iç huzursuzluk ve Çin- Amerika arasında geçen ticaret savaşları ile yukarı yönlü ivme seyreden dolar kuru, ay boyunca en çok gündeme gelen konu oldu.Dolar kurundan ay boyunca toplam, 133 bin 101 haberde bahsedildi.

İHRACAT VE İTHALAT ARTTI

Haziran ayında ekonomi gündeminde en çok yer alan diğer bir başlık ise ihracat oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını bildirdi. Bu yılın Mayıs ayına oranla ise yüzde 35 ihracat artış gerçekleşti. İthalat da yüzde 8,2 artışla 16 milyar 305 milyon dolar seviyesine yükseldi. Haziranda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre de, en fazla ihracatı 2 milyar 16 milyon bin dolarlık ihracatla otomotiv sektöründe gerçekleşti. Otomotiv sektörünü ise, 1 milyar 425 milyon 451 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 357 milyon 642 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. Haziranda en fazla ihracat artışı yüzde 69,3 ile fındık ve fındık mamullerinde gerçekleşti. Toplam 95 bin 671 haberde bahsi geçen ihracat, Haziran ayı ekonomi gündeminin en çok konuşulan başlıklarından oldu. Merakla beklenen enflasyondan 33 bin 629 haberde bahsedildi.