Haziran ayında ekonomi gündeminde öne çıkanlar - Son Dakika

Haziran ayında ekonomi gündeminde öne çıkanlar

Medya Takip Merkezi (MTM), haziran ayında öne çıkan ekonomi başlıklarını belirledi.

Medya Takip Merkezi (MTM), haziran ayında öne çıkan ekonomi başlıklarını belirledi. Rapora göre, ekonomi gündemini en çok dolar kuru ve ihracat meşgul ederken, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam, gündemi meşgul eden diğer bir başlık oldu.

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Medya Takip Merkezi, haziran ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları açıkladı Rapora göre, koronavirüs salgınının global piyasaya ve döviz kurlarına etkisi, haziran ayında da devam etti. Birçok vatandaşın, kurumun ve ekonomistin de yakından takip ettiği dolar kuru, ayın en çok konuşulan ekonomi başlığı oldu. Haziran ayında artış gösteren ihracat ve memur emeklilerine yapılacak zam ise haziran ayı ekonomi gündeminde yer eden diğer konu başlıklarıydı.

DOLAR KURU YİNE ZİRVEDE

Son zamanlarda Amerika'da yaşanan iç huzursuzluk ve Çin-Amerika arasında geçen ticaret savaşları ile yukarı yönlü ivme seyreden dolar kuru, ay boyunca en çok gündeme gelen konu oldu. Aya, seviyesi 6,81 civarında başlayan dolar kuru, ay boyunca 6,80 seviyesindeki konumunu korudu. Ayın son işlem günü olan 30 Haziran gününü 6,85 seviyesinde kapatan dolar kurundan ay boyunca toplam, 133 bin 101 haberde bahsedildi. Haziran ayına 7,57 seviyesinde giriş yapan euro ise ayı 7,68 seviyesinde kapattı.

İHRACAT VE İTHALAT ARTTI

Haziran ayında ekonomi gündeminde en çok yer alan diğer bir başlık ise ihracat oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını bildirdi. Bu yılın mayıs ayına oranla ise yüzde 35 ihracat artış gerçekleşti. İthalat da yüzde 8,2 artışla 16 milyar 305 milyon dolar seviyesine yükseldi. Haziranda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,6 olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre de en fazla ihracatı 2 milyar 16 milyon bin dolarlık ihracatla otomotiv sektöründe gerçekleşti. Otomotiv sektörünü ise 1 milyar 425 milyon 451 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 357 milyon 642 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. Haziranda en fazla ihracat artışı yüzde 69,3 ile fındık ve fındık mamullerinde gerçekleşti. Toplam 95 bin 671 haberde bahsi geçen ihracat, haziran ayı ekonomi gündeminin en çok konuşulan başlıklarından oldu.

EMEKLİYE ZAM GÜNDEMDEYDİ

Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok ürünün fiyatında yaşanan artışla zorlanan emeklilere zam farkı göründü. 2020 yılının ocak ayında gerçekleşen ilk zamdan sonra emekli maaşına ikinci zam ise temmuz ayında gerçekleştirilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlar yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak. Merakla beklenen enflasyondan 33 bin 629 haberde bahsedildi. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ise memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelmesi bekleniyor. Haziran ayı boyunca ekonomi gündeminde ses getiren zam, 4 bin 136 haberde yer aldı.

(İHA)

İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haziran ayında ekonomi gündeminde öne çıkanlar - Son Dakika
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