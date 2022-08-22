Yeni iPadOS 16 Beta yayınlandı! Yenilikler neler?

Haziran ayında düzenlenen WWDC etkinliğinde iPadOS 16 Apple tarafından resmi olarak duyurulmuştu. Tanıtımın ardından indirilen iPadOS 16 Beta versiyonlarında pek çok sıkıntıların kullanıcılar tarafından şirkete bildirilmesinden sonra Apple, yeni iPadOS için çalışmalara başladı. Yeni versiyonun Beta sürümü yayında!

iPadOS 16 ile kullanıcıların yıllarca beklediği uygulama geldi!

Tanıtımın ardından pek çok iPad kullanıcısının yaşadığı sorunların ardından Beta programına kısa bir ara veren şirket, yeni sürümünün Beta versiyonunu kullanıma sundu. Lansmanda iPadOS 16 ile ilgili en çok dikkat çeken ve yıllardır kullanıcılar tarafından eleştirilen "Hava Durumu" uygulaması, yeni sürüm ile kullanıma sunulacak.

Yeni yazılımda oluşan sıkıntılardan dolayı kullanıcılara ekim ayını işaret eden Apple, yeni iPadOS 16 ile birlikte kullanıcılara 16GB'a kadar sanal bellek imkanı sunacak.

iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikleri

iPadOS 16 Beta nasıl kurulur?

Kullanıcılara yeni Beta programını paylaşan Apple, geliştiricilere özel sitesinde yeni yazılımını paylaştı, İşte yeni iPadOS 16 Beta sürümünü indirmeniz için yapmanız gerekenler:

İlk olarak cihazınızı yedekleyin ve şarja takın

İkinci olarak bu linke tıklayarak oturumunuzu açın

Ardından iPadOS 16 Beta profilini indirin

Beta profiliniz indikten sonra Ayarlar uygulamasına yönlendirileceksiniz

Ayarlar uygulamasında profili indirmek için varsa şifrenizi girip onaylayın

Son olarak indir tuşuna basın ve indirme tamamlanınca cihazı yeniden başlatmaya izin verin

iPadOS 16 ile Safari artık daha güvenli

Geçtiğimiz haziran ayında tanıtılan iPadOS 16, özellikle tablet ile çalışmayı sevenleri düşünerek Safari uygulamasında yaptığı yenilikle beraber Geçiş Anahtarı adını verdiği özellikle beraber tablette tutulan şifreler sadece kullanıcının belirlediği sitelerde aktif olacak. Buna ek olarak uygulama kullanıcının gezindiği sekmeleri anında takım arkadaşıyla paylaşma imkanı sunuyor.

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