Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi - Son Dakika
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Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi

15.06.2022 10:35
Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Salı gününün ilk saatlerinde Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay, dolunay aşamasına ulaştı.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Salı gününün ilk saatlerinde Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay, dolunay aşamasına ulaştı. Çilek hasadı zamanında gerçekleşen bu dolunay, "Çilek Dolunayı" diye anılıyor. Bu ayın dolunayı, bu yıl Dünya'ya en yakın dolunay oldu. İşte dünyanın çeşitli noktalarından "Çilek Dolunayı" manzaraları...

Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da gökyüzünde dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)

Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi

Çin'in başkenti Beijing'in Haidian bölgesinde gökyüzünde dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi

Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin Shennongjia bölgesinde gökyüzünde dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi

Singapur'un Marina Körfezi'nde gökyüzünde dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi

Singapur'un Marina Körfezi'nde gökyüzünde dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi

Batı Avustralya'nın Perth kentinin yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Pinnacles'da dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Bai Xuefei/Xinhua)

Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi

Batı Avustralya'nın Perth kentinin yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Pinnacles'da dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Bai Xuefei/Xinhua)

Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi

Malta'nın Floriana kasabasındaki Büyük Valetta Limanı'na demirlemiş bir büyük teknenin üzerindeki dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)

Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi

Mısır'ın Büyük Giza Piramidi yakınlarında görüntülenen dev dolunay, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi

Mısır'ın Büyük Giza Piramidi üzerinde gökyüzünde görüntülenen dev dolunay, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi

İstanbul'da arka plandaki dev dolunayla birlikte görüntülenen bir uçak, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi

İstanbul'da gökyüzünde dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf Açıklaması

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi - Son Dakika

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