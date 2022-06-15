BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Salı gününün ilk saatlerinde Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay, dolunay aşamasına ulaştı. Çilek hasadı zamanında gerçekleşen bu dolunay, "Çilek Dolunayı" diye anılıyor. Bu ayın dolunayı, bu yıl Dünya'ya en yakın dolunay oldu. İşte dünyanın çeşitli noktalarından "Çilek Dolunayı" manzaraları...

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi - Son Dakika

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