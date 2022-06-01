Eskişehir'de hortum anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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Eskişehir'de hortum anı kameralara yansıdı

01.06.2022 17:57

Eskişehir'de hortum anı kameralara yansıdı Haziran ayının girişinde hortum ve dolu etkili oldu Eskişehir'de bazı mahallelerde etkili olan hortum panik oluştururken, Sarıcakaya ilçesine de dolu yağdı.

Eskişehir'de hortum anı kameralara yansıdı

Haziran ayının girişinde hortum ve dolu etkili oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bazı mahallelerde etkili olan hortum panik oluştururken, Sarıcakaya ilçesine de dolu yağdı.

Sultandere ve Vadişehir mahallelerinden görülen hortum vatandaşlarda paniğe neden oldu. Cep telefonu kameraları ile kayıt edilen hortum, çevreye zarar vermeden ortadan kayboldu. Sarıcakaya ilçesini ise dolu yağışı vurdu. Aniden etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti.

Gündüz saatlerinde açık ve güneşli bir havanın etkili olduğu Eskişehir için Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yağış uyarısı yaptı. Bugün akşam saatlerinde il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir'de hortum anı kameralara yansıdı
Eskişehir'de hortum anı kameralara yansıdı
Eskişehir'de hortum anı kameralara yansıdı
Eskişehir'de hortum anı kameralara yansıdı
Eskişehir'de hortum anı kameralara yansıdı
Eskişehir'de hortum anı kameralara yansıdı
Eskişehir'de hortum anı kameralara yansıdı
Eskişehir'de hortum anı kameralara yansıdı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de hortum anı kameralara yansıdı - Son Dakika


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