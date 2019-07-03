Son Dakika Haberleri: Haziran ayının zam şampiyonu limon
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Haziran ayının zam şampiyonu limon

1 saat önce

Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35,72 ile limonda oldu.

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Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35,72 ile limonda oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:42 
Ekonomi
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