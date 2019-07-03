Haziran ayının zam şampiyonu limon
1 saat önce
Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35,72 ile limonda oldu.
Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35,72 ile limonda oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:42
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