Haziran'da 7'si üst düzey 92 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayında 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ü gri kategoride olmak üzere 7'si üst düzey, 92 teröristin ele geçirildiğini, 12 terör eyleminin engellendiğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren aylık bilgilendirme toplantısında konuştu. İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 yılı haziran ayında 4'ü büyük 30'u orta çaplı olmak 11 bin 914 kırsal operasyon, bin 456 şehir operasyonu yapıldığını belirtti. Çataklı, "Bu operasyonlarda 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ü gri kategoride olmak üzere 7 üst düzey teröristin aralarında bulunduğu 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 25'i ölü, 46'sı sağ ve 21'i de teslim şeklinde gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen bu teröristlerden 65'i PKK-KCK, 26'sı DEAŞ, 1'i ise sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK-KCK'dan 601, FETÖ'den bin 709, DEAŞ'tan 307, sol terör örgütlerinden 44 olmak üzere 2 bin 661 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 401'i adli makamlarca tutuklanmıştır" dedi.

'12 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ'Çataklı, terör operasyonlarında 29 sığınak, barınak, mağaranın kullanılmaz hale getirildiğini kaydederek, "112 silah, 12 adet mayın-EYP, 26 adet el bombası, geçen aya göre yüzde 451 artış ile 2 ton 21 kilogram patlayıcı madde ve 18 bin 137 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca haziran ayında toplam 12 terör eylemi de engellenmiştir" diye konuştu.'23 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ'

Çataklı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede bakanlık ve iş birliği içindeki diğer bakanlıklar ile şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde kararlılıkla mücadeleyi sürdürdüklerini bildirdi. Çataklı, "Haziran ayı içinde maalesef 23 kadın yaşamını yitirmiştir. KADES uygulamasında 2 milyon 372 bin 595 indirme sayısına ulaştık. Bu oldukça iyi bir sayı. Uygulama ile bugüne kadar 159 bin 562 ihbar alınmıştır. Bu vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetinin oldukça arttığını gösteriyor. Elektronik izleme merkezimiz tarafından bugüne kadar 289 vakanın takibi yapılmış, halen 225 vakanın takibi devam ediyor. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek yakın takibi yapılan vakalarda herhangi bir kadın cinayeti meydana gelmemiştir" dedi.