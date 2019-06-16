Son Dakika Haberleri: Haziran'da Didim'i dolu ve fırtına vurdu
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Haziran'da Didim'i dolu ve fırtına vurdu

12 dakika önce

Aydının Didim İlçesinde etkili olan şiddetli yağış günlük yaşamı olumuz etkiledi.

Haziran'da Didim'i dolu ve fırtına vurdu, System.String[]
Aydının Didim İlçesinde etkili olan şiddetli yağış günlük yaşamı olumuz etkiledi. Haziran ayında Didimliler adeta Aralık ayını yaşarken, yağışla birlikte dolu etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamazken, Altınkum Yalı caddesinde ise yer alan tabela ve çadırlar yağış ve fırtınada devrildi.

Didimliler Haziran ayında adeta kış mevsimini yaşadı. Gün içerisinde sıcaklıkların 30 dereceye çıkarken, akşam saatlerinde ise Didim adeta Aralık ayına döndü. İlçe genelinde şiddetli fırtına ve yağmur vatandaşları ve tatilcileri olumsuz etkilerken, işyerleri de fırtınadan olumsuz etkilendi. Şiddetli fırtına ile birlikte dolu da etkili olurken, trafik ise neredeyse durma noktasına geldi. Fırtına ve dolu nedeniyle Didim- Akbük yolunda kısman trafik dururken, kentte turizmin kalbi olan Altınkum'da ise vatandaşlar yağmura yakalandı.

Yalı caddesindeki işletmeler ise yağıştan olumsuz etkilerken, bazı tabela ve çadırlar devrildi. Cadde ve sokaklar sular içerisinde kalırken, biriken sular denize aktı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:23 Kaynak: İHA
Aralık, Didim, Güncel
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