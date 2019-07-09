Son Dakika Haberleri: Haziran'da en çok DİBS kazandırdı, dolar kaybettirdi
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Haziran'da en çok DİBS kazandırdı, dolar kaybettirdi

36 dakika önce

– Finansal yatırım araçları arasında, Haziran ayında en yüksek getiriyi yüzde 8.22 ile Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) kazandırırken, dolar yüzde 3.99 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Haziran'da en çok DİBS kazandırdı, dolar kaybettirdi, System.String[]
– Finansal yatırım araçları arasında, Haziran ayında en yüksek getiriyi yüzde 8.22 ile Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) kazandırırken, dolar yüzde 3.99 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Haziran ayı verilerine göre;
" En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8.15, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8.22 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti.
"Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BİST100 yüzde 5.93 ve külçe altın yüzde 2.09, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.48 kazandırırken; euro yüzde 3.09 ve dolar 4.05 kaybettirdi.
"TÜFE ile indirgendiğinde BIST100 yüzde 6.0, külçe altın yüzde 2.15 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1.54 kazandırırken; euro yüzde 3.03 ve dolar yüzde 3.99 kaybettirdi.
"Külçe altın üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8.43 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.68 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
"Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13.49 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.71,TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.94 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
"Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.82 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21.91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.62 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu." (Grafik)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:24 Kaynak: DHA
Ekonomi
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