Haziran'da kurulan şirket sayısı yüzde 179.12 arttı - Son Dakika

Haziran'da kurulan şirket sayısı yüzde 179.12 arttı

Türkiye genelinde Haziran ayında kurulan şirket sayısı aylık bazda yüzde 179.12 ve yıllık bazda yüzde 109.34 arttı.

Türkiye genelinde Haziran ayında kurulan şirket sayısı aylık bazda yüzde 179.12 ve yıllık bazda yüzde 109.34 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, Haziran'da kapanan şirket sayısı da aylık bazda yüzde 116.76 ve yıllık bazda yüzde 55.09 arttı.

Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
Haziran'da kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yıllık bazda yüzde 112.96 kurulan kooperatif sayısı yüzde 200, aylık bazda da, kurulan kooperatif sayısı yüzde 115.79 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 194.61 arttı.

Aylık bazda kapanan kooperatif sayısı yüzde 350 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 16.18 arttı.

Yılın ilk altı ayında yıllık bazda, kurulan şirket sayısı yüzde 9.45, kurulan kooperatif sayısı yüzde 15.13 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 23.79 arttı.

TOBB verilerine göre Haziran ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin 3,555'i ticaret,  1,558'i imalat ve 1,155'i inşaat sektöründe kuruldu. Haziran ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1,258'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 807'si inşaat, 440'ı imalat sektöründedir.

Haziran'da kapanan şirket ve kooperatiflerin; 361'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 151'i inşaat, 128'i imalat sektöründeydi.

Haziran'da kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 623'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 220'si inşaat, 204'ü ulaştırma ve depolama sektöründedir.

Haziran ayında kurulan 619 yabancı ortak sermayeli şirketin 389'u Türkiye, 47'si İran, 23'ü Suriye ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 501'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 216'sı gayrimenkul acenteleri ve 195'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77.96'sını yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. (Grafik)


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haziran'da kurulan şirket sayısı yüzde 179.12 arttı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 18:58:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Haziran'da kurulan şirket sayısı yüzde 179.12 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]