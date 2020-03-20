Haziran'da yapılacak G7 Zirvesi telekonferansla yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haziran'da yapılacak G7 Zirvesi telekonferansla yapılacak - Son Dakika

Haziran'da yapılacak G7 Zirvesi telekonferansla yapılacak

6 saat önce

Camp David'de Haziran ayında yapılması planlanan G7 Liderler Zirvesi'nin telekonferans ile gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Haziran'da yapılacak G7 Zirvesi telekonferansla yapılacak, System.String[]

Camp David'de Haziran ayında yapılması planlanan G7 Liderler Zirvesi'nin telekonferans ile gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Haziran ayında Camp David'de yapılması planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni korona salgını vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, liderlerle yapılacak yüz yüze görüşmeleri iptal etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, toplantının video konferans yoluyla gerçekleştirileceği bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, tüm ülkelerin kaynaklarını korona virüsü nedeniyle ortaya çıkan sağlık ve ekonomik zorluklara yanıt vermeye odaklaması amacıyla böyle bir karar alındığını açıkladı. Deere, "Beyaz Saray ayrıca diğer G7 üyeleriyle yakın koordinasyonu sürdürmek için bilgi verdi. Başkan, dünya liderlerini Nisan ve Mayıs aylarında telekonferans yoluyla bu hafta yaptığı gibi yine bir araya getirecek" dedi.

ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G7 liderleri ile korona virüsüne ilişkin bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye, vaka sayısı ise 14 bin 366'e yükseldi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Camp David, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti Koronavirüs salgını: Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Summit, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal...
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti         
14:12
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler         
12:23
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:12:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Haziran'da yapılacak G7 Zirvesi telekonferansla yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]