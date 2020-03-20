Haziran'da yapılacak G7 Zirvesi telekonferansla yapılacak - Son Dakika

Camp David'de Haziran ayında yapılması planlanan G7 Liderler Zirvesi'nin telekonferans ile gerçekleştirilmesi kararı alındı.



Haziran ayında Camp David'de yapılması planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni korona salgını vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, liderlerle yapılacak yüz yüze görüşmeleri iptal etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, toplantının video konferans yoluyla gerçekleştirileceği bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, tüm ülkelerin kaynaklarını korona virüsü nedeniyle ortaya çıkan sağlık ve ekonomik zorluklara yanıt vermeye odaklaması amacıyla böyle bir karar alındığını açıkladı. Deere, "Beyaz Saray ayrıca diğer G7 üyeleriyle yakın koordinasyonu sürdürmek için bilgi verdi. Başkan, dünya liderlerini Nisan ve Mayıs aylarında telekonferans yoluyla bu hafta yaptığı gibi yine bir araya getirecek" dedi.



ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G7 liderleri ile korona virüsüne ilişkin bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye, vaka sayısı ise 14 bin 366'e yükseldi. - WASHINGTON