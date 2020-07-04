Haziran ihracatı küresel toparlanmaya işaret ediyor - Son Dakika

Haziran ihracatı küresel toparlanmaya işaret ediyor

Türkiye'nin Haziran ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 35,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,8 artış ile 13,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye'nin Haziran ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 35,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,8 artış ile 13,5 milyar dolar olarak hesaplandı. İthalat bir önceki yıla göre yüzde 8 arttı, dış ticaret açığı azaldı. En çok ihracat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere ve ABD oldu. Yılın ilk 6 ayında birçok ülkeye yapılan ihracat rakamları daralırken ABD'ye ihracat geçen yıl ile aynı kaldı. Haziran'da ABD'ye ihracat ise bir önceki yıla göre yüzde 50 artış gösterdi.

Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu


TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Haziran ayı ihracat rakamları bize küresel ölçekte ciddi bir toparlanmaya işaret ediyor. Ana ihracat pazarımız olan Avrupa'da ise vaka sayıları ciddi oranda azaldı. Bu durum bizim açımızdan olumlu bir gelişme" dedi.


Çetinkaya, küresel ölçekte bir toparlanmaya işaret ederek, "Bizim faaliyet gösterdiğimiz mermer, granit ve doğal taş tarafında Haziran ayında 134 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 33, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,5 artışa işaret ediyor. Açıklanan ihracat rakamları küresel ticaretin normalleşmeye başladığını gösteriyor. Sadece yurt içinde değil bütün dünyada satın alma endeksleri ve sanayi üretim endeksleri dipten dönüşünü yaptı. Vakalardaki yüksek artışlar risk unsuru olarak izleniyor ama ülkeler ekonomileri yeniden kapatmak istemiyor. Tamamen eskiye dönüş bir süre alacak ama Nisan'da ve kısmen Mayıs'ta gördüğümüz düşük ekonomik aktiviteyi görmeyeceğimizi düşünüyoruz" dedi.


Çetinkaya, Türkiye'nin ana ihracat pazarı olan Avrupa bölgesinde de salgının etkilerinin ciddi oranda azaldığını belirterek, "Salgının merkezi Güney ve Kuzey Amerika kıtaları olmuş durumda. Bu bizim açımızdan elbette iyi. Avrupa ekonomileri hem hükümetlerin hem de merkez bankalarının teşvik paketleriyle toparlanma yaşıyor ancak unutmamak gerekir ki pandemi öncesinde de Avrupa ekonomileri çok iyi durumda değildi. Mayıs ayında bileşik PMI rakamlarında Euro bölgesinde 32 seviyesinin altında idi. Ancak Haziran'da bu rakam 47'nin üzerine çıktı. Hala büyüme seviyesi olan 50'nin altında olsa da kriz öncesi seviyelere yakınız. Giderleri yoğunlukla Dolar ve TL'den oluşan ancak gelirleri Euro bazlı olan Türk ihracatçısı için bu da önemli bir etken" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Çetinkaya, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haziran ihracatı küresel toparlanmaya işaret ediyor - Son Dakika

Son Dakika

14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 07:47 Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
18:13
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
18:12
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
15:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 20:02:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Haziran ihracatı küresel toparlanmaya işaret ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]