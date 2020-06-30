Haziran'ın son haftasında kar tüneli görenleri şaşırttı
Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüs yaylasının yolu, 9 günlük çalışmanın ardından açılırken, yer yer 8 metreyi bulan kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.
Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüs yaylasının yolu, 9 günlük çalışmanın ardından açılırken, yer yer 8 metreyi bulan kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.
Türkiye'nin bütün bölgelerinde vatandaşlar, pandemiden dolayı kısıtlama olsada denize girerken Bahçesaray'daki bu görüntüler kıştan kalma günleri anımsatıyor. Van ve ilçelerinin yoğun yaşadığı kış mevsimini geride bırakırken, Bahçesaray ilçesi, kışdan kalma görüntülere sahne oluyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayanların yaz aylarında uğrak yeri olan Bahçesaray ilçesindeki yaylaların yolları hauziran ayı olmasına rağmen hala bir kısmı kardan dolayı ulaşıma kapalı. Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde yaylalara gitmek isteyen vatandaşları düşünerek kardan kapanan yayla yollarını ulaşıma açmak için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalar başlattı. Son olarak ilçenin önemli yaylaları arasında bulunan ve yolu kapalı olan Sündüs yaylasının yol açma çalışması 9 gün önce başladı. Yer yer 2 ila 8 metre kar kütlesi bulunan yayla yolu 9 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Haziran'ın son haftasında kar tüneli görenleri şaşırttı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:12 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Haziran'ın son haftasında kar tüneli görenleri şaşırttı - Son Dakika
Son Dakika 15:42 Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:27 Bayern Münih, kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:47 Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır 11:24 İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı 10:18 Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık 10:11 Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi 09:52 Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı 09:01 Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:18 Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu 20:20 Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti 19:12 Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı