Haziranda 109 bin 277 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin motorlu taşıtlar istatistiklerini açıkladı. Haziranda 109 bin 277 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken toplam taşıt sayısı 25 milyon 810 bin 799 oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; haziran ayında 109 bin 277 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,7'sini motosiklet, yüzde 39,6'sını otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 6,6'sını traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı mayıs ayına göre yüzde 3 azaldı. Sayı, otobüste yüzde 43,9, kamyonda yüzde 34,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 17,5, traktörde yüzde 10,7, minibüste yüzde 6,4, motosiklette yüzde 1,2 artarken kamyonette yüzde 19,5 ve otomobilde yüzde 7,2 azaldı. Geçen yılın haziran ayına göre ise yüzde 4,8 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 44,6, traktörde yüzde 17,8, otobüste yüzde 17,8, kamyonda yüzde 12,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 31,6, minibüste yüzde 22, otomobilde yüzde 16,6 ve kamyonette yüzde 16,3 azaldı.

TARAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI 25 MİLYON 810 BİN 779Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 810 bin 799 oldu. Taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,2'sini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ayrıca, haziranda 1 milyon 30 bin 671 taşıtın devri yapıldı. Taşıtların yüzde 68,9'unu otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 9,1'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE TRAFİKTEKİ TAŞIT SAYISI ARTTI

Ocak ve haziran aylarını kapsayan dönemde 581 bin 330 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,3 azalarak 581 bin 330 adet olurken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 9 azalarak 19 bin 249 adet oldu. Böylece ocak- haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 562 bin 81 artış gerçekleşti. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 otomobilin yüzde 70,0'i benzin, yüzde 17,1'i dizel, yüzde 10,5'i elektrikli veya hibrit yüzde 2,4'ü LPG yakıtlı. Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 971 bin 955 adet otomobilin ise yüzde 37,3'ü dizel, yüzde 35,5'i LPG, yüzde 26,2'si benzin yakıtlı, yüzde 0,9'u elektrikli veya hibrit. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3.