Son Dakika Haberleri: Haziranda 407 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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Haziranda 407 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

14 dakika önce

Dahilde işleme rejimi kapsamında haziran ayında 407 firma için izin belgesi düzenlendi.

Haziranda 407 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, System.String[]
Dahilde işleme rejimi kapsamında haziran ayında 407 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ticaret Bakanlığının haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, haziranda 407 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 1 yurt içi satış ve teslim belgesi, 55 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.
Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 23 olarak gerçekleşti.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:11 Kaynak: AA
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