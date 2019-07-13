Son Dakika Haberleri: Haziranda Çin'in kıymetli toprak elementleri ihracatı yükseldi
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Haziranda Çin'in kıymetli toprak elementleri ihracatı yükseldi

2 saat önce

Dünyanın en büyük kıymetli element üreticisi olan Çin'in bu alanda yaptığı ihracat haziran ayında yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Haziranda Çin'in kıymetli toprak elementleri ihracatı yükseldi, System.String[]

Gümrük Genel Müdürlüğü verilerine göre, yüksek teknolojili tüketici elektroniğinden askeri donanıma kadar her alanda kullanılan 17 element grubunun ihracatı geçen ay 3 bin 966 tona ulaştı…

ABD ticaret anlaşmazlığının ortasında dünyanın en büyük nadir element üreticisi olan Çin'in küresel tedariki konusunda endişelere yol açan iki aylık ihracat düşüşünden sonra sevindirici bir haber geldi. Cuma günü açıklanan gümrük verilerine göre, Çin'in kıymetli element ihracatı, haziran ayında mayısa göre yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Gümrük Genel Müdürlüğü verilerine göre, yüksek teknolojili tüketici elektroniğinden askeri donanıma kadar kritik önem taşıyan sektörlerde kullanılan 17 kimyasal element grubunun ihracatı, geçen ay 3 bin 966 tona ulaştı. Geçen yılki verilerle karşılaştırıldığında ise ihracat 2019 yılının ilk yarısında, yıllık yüzde 11.3 düşüşle 23 bin 232 ton düzeyinde gerçekleşti.

Çin ile ABD arasında yaşanan ticaret savaşında, ABD tarifelerine karşı Çin'in ABD'ye kıymetli element ihracatını sınırlama olasılığı arttı ancak kısıtlama konusunda kamuya yönelik resmi bir açıklama yapılmış değil.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:46 Kaynak: Bültenler
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