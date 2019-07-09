Son Dakika Haberleri: Haziranda en çok DİBS kazandırdı
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Haziranda en çok DİBS kazandırdı

8 dakika önce

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, haziranda en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) sağlandı.

Haziranda en çok DİBS kazandırdı, System.String[]
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, haziranda en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) sağlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:42 
Ekonomi
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