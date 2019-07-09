Haziranda en çok DİBS kazandırdı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, haziranda en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) sağlandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, haziranda en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) sağlandı.

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