Son Dakika Haberleri: Haziranda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
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Haziranda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

2 saat önce

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 192 milyon 767 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Haziranda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı, System.String[]
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 192 milyon 767 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:47 
İhracat, Ekonomi
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