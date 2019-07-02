Haziranda en fazla limonun fiyatı arttı
1 saat önce
İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 26,29 ile limon oldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:38
İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul
'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 26,29 ile limon oldu. Söz
konusu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 46,16 ile domates olarak belirlendi.
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