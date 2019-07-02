Son Dakika Haberleri: Haziranda en fazla limonun fiyatı arttı
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Haziranda en fazla limonun fiyatı arttı

1 saat önce

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 26,29 ile limon oldu.

Haziranda en fazla limonun fiyatı arttı, System.String[]
İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 26,29 ile limon oldu. Söz konusu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 46,16 ile domates olarak belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:38 
İstanbul, Söz, Ekonomi
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