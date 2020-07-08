Haziranda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu - Son Dakika

Haziranda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, haziranda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, haziranda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, haziranda en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,90, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,42 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,59 ve avro yüzde 0,72 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,10, külçe altın yüzde 1,66 ve dolar yüzde 2,58 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 1,15 ve avro yüzde 0,29 kazandırdı, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,53, külçe altın yüzde 2,09 ve dolar yüzde 3,01 kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,45, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,64 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,16, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,62, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 28,99 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,67, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,65 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık en çok külçe altın kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,47, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,43 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 26,40, mevduat faizi (brüt) yüzde 14,53, BIST 100 endeksi yüzde 12,30, dolar yüzde 10,48 ve avro yüzde 10,12 yatırımcısına kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 19,16, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,97, BIST 100 endeksi yüzde 5,87, dolar yüzde 4,16 ve avro yüzde 3,81 kazanç sağladı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 10:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haziranda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu - Son Dakika Ekonomi
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