Son Dakika Haberleri: Haziranda fiyatı en fazla artan ürün sivribiber oldu
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Haziranda fiyatı en fazla artan ürün sivribiber oldu

32 dakika önce

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Haziranda markette 14, üreticide 6 üründe fiyat artışı, markette 23, üreticide 15 üründe fiyat düşüşü görüldü.

Haziranda fiyatı en fazla artan ürün sivribiber oldu, System.String[]
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Haziranda markette 14, üreticide 6 üründe fiyat artışı, markette 23, üreticide 15 üründe fiyat düşüşü görüldü. Markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün sivri biber, fiyatı en fazla düşen ürün ise karpuz oldu." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:53 
şemsi bayraktar, tzob, Ekonomi
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