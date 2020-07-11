Haziranda fizy'nin yıldızı Bilal Sonses oldu - Son Dakika

Haziranda fizy'nin yıldızı Bilal Sonses oldu

Turkcell'in müzik platformu fizy'de Haziran ayının en popüler ismi, son dönemin gözde şarkıcısı Bilal Sonses oldu.

Turkcell'in müzik platformu fizy'de Haziran ayının en popüler ismi, son dönemin gözde şarkıcısı Bilal Sonses oldu.

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Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, fizy'nin en çok dinlenen ve beğenilen şarkısı Sonses'in 'Nefret' şarkısı olurken, en çok paylaşılan şarkısı olarak ise Oğuzhan Koç'un 'Kendime Sardım' isimli şarkısı dikkat çekti.

Geçen ayın en çok dinlenen şarkıcısı Zeynep Bastık bu ay ikinci sıraya gerilerken, onu Ebru Yaşar, Oğuzhan Koç ve Sagopa Kajmer takip etti. Müzik türlerine bakıldığında ise; pop yüzde 40, rap yüzde 37, oldies yüzde 8, arabesk yüzde 7, yöresel/halk yüzde 5 ve indie/rock/elektro müzik türü yüzde 3 oranında tercih edildi.

Haziran ayında fizy'yi en çok dinleyen şehirlerin başında ise Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Konya yer aldı. Platformun en çok aratılan ismi ise yine son dönemin güçlü yorumuyla adından söz ettiren ismi Ezhel olurken, şarkı sözü en çok okunan şarkı ise Hejan ve Muti'nin 'Hokkabazlar'ı oldu.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haziranda fizy'nin yıldızı Bilal Sonses oldu - Son Dakika Ekonomi
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