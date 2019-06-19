Son Dakika Haberleri: Haziranda karlı yolları açma çalışması
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Haziranda karlı yolları açma çalışması

1 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde ekipler, haziran ayında, yüksek kesimlerde karla kaplı yolları açmak için çalışma yapıyor.

Haziranda karlı yolları açma çalışması, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesinde ekipler, haziran ayında, yüksek kesimlerde karla kaplı yolları açmak için çalışma yapıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, Horozdere köyünde yer yer 5 metre karın bulunduğu 3 bin 800 rakımlı Meydan Yaylası'nın yolunun açılması için çalışıyor.
Hizan Merkez Şantiye Şefi Zemerhan Dilsiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yayla yolunda bazı noktalarda kar kalınlığının fazla olduğunu belirterek, "5 gündür burada çalışma yürütüyoruz. Kar yüksekliği yer yer 5 metreyi buluyor. Haziran ayı sonuna gelmemize rağmen halen karla mücadele çalışması yürütüyoruz. 16 yayla yolumuz var. Hepsini ulaşıma açıncaya kadar çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.
Köy Muhtarı Kıyasettin Aydın da yolun büyük bölümünün açıldığını anlatarak, "Hayvanlarımızın tamamı şu an köyde. Yolların açılmasıyla tüm köylüler ile göçerler yaylaya çıkmaya başlayacak. Bu yıl kar çok fazla yağdı. Geçen yıl bu vakitlerde kar yoktu. İnşallah birkaç güne çalışmalar biter vatandaşlar da rahat eder." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:00 Kaynak: AA
Bitlis, Kar, Hizan, Güncel
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