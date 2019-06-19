Son Dakika Haberleri: Haziranda yağışlar yüzde 43 arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

Haziranda yağışlar yüzde 43 arttı

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, bu ayın 19 günlük periyotunda uzun yıllar ortalamalarına göre yağışlarda yüzde 43'lük artış yaşandı.

Haziranda yağışlar yüzde 43 arttı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, bu ayın 19 günlük periyotunda uzun yıllar ortalamalarına göre yağışlarda yüzde 43'lük artış yaşandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:03 
meteoroloji, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi İşçiler yüzde 30 zamda diretince patron lokavt ilan etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:29:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haziranda yağışlar yüzde 43 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]