Haziranda zam şampiyonu taze fasulye oldu - Son Dakika

Haziranda zam şampiyonu taze fasulye oldu

TÜİK verilerine göre haziran döneminde fiyatı en fazla artan ürün taze fasulye olurken, fiyatı en fazla düşen ürün patates oldu.

TÜİK verilerine göre haziran döneminde fiyatı en fazla artan ürün taze fasulye olurken, fiyatı en fazla düşen ürün patates oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu 2020 haziran dönemi fiyatı en fazla artan veya azalan ürünleri açıkladı. Buna göre; taze fasulye yüzde 25,97'lik artışla fiyatı en fazla yükselen ürün olurken, şehirlerarası otobüs ücreti yüzde 23,52'lik artışla ikinci, sivri biber de yüzde 21,65'lik artışla üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralamasının devamı şöyle; "Uçak bileti ücreti yüzde 12,39, araba kiralama ücreti yüzde 11,64, yer fıstığı yüzde 10,47, cep telefonu yüzde 8,67, yurtiçi haftasonu turları yüzde 8,61, elma yüzde 8,15, kuru fasulye yüzde 7,90, benzin yüzde 7,55, ütü yüzde 7,05, havuç yüzde 7,00, motorin yüzde 6,49, lpg (araba tüpü dolum) ücreti yüzde 5,87, bilgisayar ekipmanları yüzde 5,81, hazır kahve yüzde 5,75, elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) yüzde 5,63, gofret yüzde 5,57 ve bebek arabası yüzde 4,30"

En fazla domatesin fiyatı düştü

Fiyatı en fazla düşen ürünler sıralamasında da yüzde 20,18'lik düşüşle patates ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 23,91'lik yükselişle domates, üçüncü sırada da yüzde 24,32'lik düşüşle sarımsak oldu.

Fiyatı en fazla düşen ürünler sıralaması da şöyle oldu: "Kuru soğan yüzde 19,71, yumurta yüzde 15,51, muz yüzde 11,49, çilek yüzde 11,29, salatalık yüzde 9,31, patlıcan yüzde 6,14, nane yüzde 6,01, maydanoz yüzde 4,67, limon yüzde 2,63, tavuk eti yüzde 1,87, mücevher (altın) yüzde 1,73, kıvırcık yüzde 1,58, yeşil soğan yüzde 1,44, bal yüzde 1,01, dana eti yüzde 0,88, süt yüzde 0,49 ve kuzu eti yüzde 0,48." - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haziranda zam şampiyonu taze fasulye oldu - Son Dakika Ekonomi

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