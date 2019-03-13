Hazırgiyim İhracatçıları Ödüllendirildi

Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen, "Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları" ödül töreninde 2018 yılında 2 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 85 firma Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde ödüllerin sahibi oldu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, hazır giyim sektörünün 2018 yılında Türkiye geneli 17.6 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiğini, otomotiv endüstrisinden sonra ihracata en fazla katkı sağlayan ikinci sektör olduğunu kaydetti.

2017 yılında 78 firmanın ödül kazandığını, 2018 yılında ödül kazanan firma sayısının 85'e çıktığı bilgisini veren Sertbaş, "Ödül kazanan firma sayılarında artış var ama bu yeterli değil, önümüzdeki yıl 100 ve üzerinde firmamızın ödül kazanması için çalışacağız" diye konuştu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin 2018 yılında ihracatını yüzde 7 arttırarak 1 milyar 365 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdığına değinen Sertbaş şöyle devam etti: "Egeli ihracatçılar olarak bölgemiz ihracatında ilk sırada bulunan İspanya'ya 2018 yılında geçen yıla oranla yüzde 29 artışla yaklaşık 308 milyon dolarlık konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdik. İhracatımızı arttırmak için yurt dışı faaliyetlerine ara vermeden devam ediyoruz. Türkiye'de tekstil mühendisliğine yönelik algıyı yükseltmek için başarılı ve iyi yetişmiş öğrencileri tekstil mühendisliğine çekmek için Modanın Mühendisleri isimli bir projeyi yürütüyoruz. Bu proje kapsamında lise öğrencilerine tekstil mühendisliğini doğru bir biçimde anlatmak, iş ve kariyer ve imkanlarını açıklamak, tekstil mühendisliğine yönelik yer etmiş yanlış ve olumsuz algıyı değiştirebilmek amacıyla iletişim çalışmalarını merkezine alan faaliyetler organize ediyoruz."

"İHRACATIN YÜZDE 27'SİNİ TÜRK EXIMBANK FİNANSE EDİYOR"

"Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları" ödül töreni öncesinde düzenlenen Türk Eximbank Bilgilendirme Semineri'nde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise geçen nisan ayında yönetime geldiklerinde ilk icraatlarının Eximbank'ı üyelere yakınlaştırmak olduğunu anlattı. Eximbank şubesinin binalarının zemin katında hizmet verdiğini hatırlatan Eskinazi, "İhracatımızın yüzde 27'si Türk Eximbank tarafından finanse edilmektedir. Türk Eximbank, G.Kore'nin ardından ihracatı finanse etme kabiliyeti açısından dünyanın ikinci büyüğüdür. 2018 yılı Ağustos ayında ekonomimizdeki döviz kuru ve faiz hareketliliğinde, ihracatçıya tek finansman desteği sağlayan Türk Eximbank oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Türk Eximbank'ın 2019 yılı hedefinin yüzde 10 artışla toplam 48.4 milyar dolarlık finansman desteği sağlamak olduğuna dikkat çeken Eskinazi, "Bunun 29.4 milyar doları nakdi kredi, 19 milyar doları sigorta olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

44 MİLYAR DOLAR DESTEK VERİLDİ

Eximbank Ege Bölge Müdürü Ferhat Fırat, Türk Eximbank Kredi Sigorta ve İskonto Programları konulu seminerde katılımcılara kısa vadeli ihracat kredi sigortası hakkında bilgi verdi.

Geçen yıl ihracata toplam 44 milyar dolar destek verdiklerini anlatan Fırat, "Türkiye ihracatının yüzde 27'sini finanse ederken, Ege Bölgesi'nde ihracatın yüzde 30'unu destekledik. Ege Bölgesi'nde Türkiye ortalamasının üzerine çıktık. TL kredilerinde KOBİ firmalarına ağırlık veriyoruz. İhracatçı firmalarımızı sigorta hizmetlerimizden daha fazla yararlanmaya davet ediyoruz. Bir risk oluştuğunda sigorta ihracat tutarının yüzde 90'ını karşılıyor" şeklinde konuştu.

"Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları" ödül töreninde Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmaları platin ödülü almaya hak kazandı.