Hazırgiyim ihracatının yıldızları ödüllerini aldı - Son Dakika
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Hazırgiyim ihracatının yıldızları ödüllerini aldı

Hazırgiyim ihracatının yıldızları ödüllerini aldı

25.02.2022 10:15

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2021 yılında gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık ihracata yüzde 77'lik katkı sağlayan 77 üyesi için "2021 yılı Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları" ödül törenini düzenledi.

Ödül almaya hak kazanan firmaların geçen sene 69 iken bu sene 77 firmaya ödül verdiklerinin altını çizen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Nisan ayında yapılacak ihracatçı birlikleri seçimlerini hatırlattı.

"Birliğimizin Genel Kurul'u 7 Nisan'da yapılacak. Teması dünyadaki dönüşümün merkezindeki kavram "contact-less/temassız" olan EİB 16'ıncı Moda Tasarım Yarışmamızın finalini de 23 Mart'da gerçekleştireceğiz. Hazırgiyimde dönüşüm için sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve eğitim gündemimizde ilk sırada."

Eskinazi: İki sektörümüz, Türkiye geneli ihracatın yüzde 14'ünü gerçekleştiriyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin 2021 yılında Türkiye genelinde yüzde 24 artışla toplamda 30,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

"Ege Bölgesi'nden ise 2021 yılında yüzde 21 artışla 1,8 milyar dolar ihracatımız var. İhracatın yıldızlarının daha da artması, istihdamın artırılması, 2022 yılında iki sektörde Bölgemizden yapılan ihracatta 2 milyar doları geçmemiz için ihracatçılarımızın desteklenmesi gerekiyor."

Kaynak: Bültenler
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