Hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin İhracatın Yıldızları Ödül töreni ve 2019-2020 yılı Olağan Genel Kurulu bir arada gerçekleştirildi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege'den yapılan medikal tekstil ihracatının yüzde 178 artışla 3 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2019-2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren 10 firma için ödül töreni düzenledi. Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda 2019 ve 2020 yıllarının gelir-gider tabloları ve denetim raporları okunarak kabul edildi. Ardından yönetim kurulu 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi. Birliğin 2021 yılı bütçesi ise 12 milyon 100 bin TL olarak belirlenerek, iş programı kabul edildi.

Ege'den yapılan medikal tekstil ihracatı 3 milyon dolara ulaştı

Törende konuşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 25'i gümüş, 34'ü bronz olan 59 firmaya ödüllerinin kargo yoluyla ulaştırıldığını söyleyerek, "Ödül alan 69 firmamızın toplam ihracatı 952 milyon dolar. Firmalarımızın ihracatımızdaki payları ise yüzde 73. Pandemi koşullarına rağmen başarılı bir performans göstererek geçen yılki 1,3 milyar dolar rakamını yakaladık. Türkiye genelinde ise 17,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Birliğimizden bin 305 üye firmamız ihracat gerçekleştirirken, 167 ülkeye ihracat yaptık. Türkiye geneli 2021 yılı ilk üç ayda medikal tekstil ihracatı yüzde 192 artışla 70 milyon dolar, Ege'den yapılan medikal tekstil ihracatımız ise yüzde 178 artışla 3 milyon dolara ulaştı" dedi.

AHA ile firmaların uluslararası tanıtımı yapılıyor

Sertbaş, 2020 yılında bir milli katılım fuarı, üç dijital fuar katılımı, bir dijital ticaret heyeti organize edildiğini ifade ederek, "Türk hazır giyim sektörünün yenilikçi, vizyoner tasarımcı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurgulanan moda tasarım yarışmamızı sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularını içeren TECH-TILITY teması ile 17 Aralık 2020 tarihinde dijital olarak gerçekleştirdik. İlk üçe giren finalistlerimize sırasıyla 18 bin, 13 bin ve 8 bin TL olmak üzere para ödülleri, ayrıca dünya çapında tanınan yurt dışındaki tasarım okullarında eğitim alma imkanı sağlanmaktadır. İlk 10 finalist ödül olarak hazır giyim fuarlarını ziyaret etme fırsatı yakalamaktadır. Ayrıca sektörümüzün uluslararası boyutta etkin tanıtımının yapılabilmesi amacıyla AHA (Aegean Has Apparel) isimli dijital tanıtım projesini başlattık" diye konuştu.

EHKİB firmalarını düşük karbonlu ekonomiye hazırlıyor

Burak Sertbaş, "2020 yılında birliğimiz ile İstanbul Moda Akademisi iş birliğinde üyelerimize yönelik EHKİB Moda Gelişim Akademisi Eğitim Programı başlığı altında trend ve stil, marka ve pazarlama, moda perakendesi ve ihracat odaklı konuları içeren 9 eğitim programını başarıyla tamamladık. Ayrıca Covid-19 sürecinin sektör firmalarına etkilerini ele alan online eğitim programları düzenlendi. 2020 yılında pandemi döneminde ortaya çıkan trendlerle alakalı konuları içeren 10 eğitimden oluşan program online olarak yapıldı. İlkini H&M iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Sustainability Talks etkinliğimiz, Ekoten Tekstil, Yeşim Tekstil, Orta Anadolu Tekstil ve Uniteks ile Hazır Giyim ve İhracatının Rotası Sürdürülebilirlik başlığı ile devam etti. 2021 yılında ise birliğimiz, Brika Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğinde üyelerimize yönelik sürdürülebilirlik odaklı 12 adet online eğitim düzenledik" dedi.

Rekabet gücünün arttırılmasına destek

Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi URGE Projesi kapsamında öncelikli olarak firmalarla birebir ziyaretleri kapsayan ihtiyaç analizi çalışması yürütülerek projenin yol haritasının hazırlandığını anlatan Sertbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Proje katılımcısı firmaların kritik eksiklikleri tespit edilmiş, sürdürülebilir tekstil ana ekseninde operasyonel, yönetsel ve çevresel sürdürülebilirlik başlıklarında toplanmıştır. Bu eksikliklerin giderilmesi adına iki adet danışmanlık programı kurgulanmıştır. 2019 yılından itibaren 'Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin Arttırılması URGE Projesi yürütülmektedir. Projemiz kapsamında katılımcı firmaların katma değerli ürün üretmesi, ihracat potansiyellerinin artmasının sağlanması, konvansiyonel üretimden teknik tekstil üretimine geçmeleri, bu sayede pazar paylarını artırmaları ve sürdürülebilir üretim ve ihracat amaçlanmıştır. Pandemiyle birlikte küresel talebi hızlı bir şekilde artan medikal tekstiller alanında firmalarımızın kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla TEKSMER tarafından altı ay süreli 'Koruyucu ve Medikal Teknik Tekstil Ürün Geliştirme Danışmanlık Hizmeti' verilmektedir. Böylece uluslararası boyutta rekabet gücünün artırılmasına destek olunmaktadır."

İspanya'ya dijital ticaret heyeti ziyaret gerçekleştirecek

Sertbaş, yıl içinde gerçekleştirecekleri faaliyetleri ise şöyle özetledi:

"Her zaman olduğu gibi sektörün en büyük fuarı ve buluşma noktası olan Premiere Vision Fuarı'nın milli katılım organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Sektörümüzün uluslararası platformlarda etkin tanıtımı için AHA projemizin tanıtımlarına devam edeceğiz. 24-28 Mayıs 2021 tarihlerinde İspanya'ya yönelik Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğiyle ortak bir dijital ticaret heyeti organize edilecektir. Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi Projesi kapsamında çalışmalara devam edilecektir. Yine Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşecek Munich Fabric Start fuarlarına milli katılım organizasyonları düzenlenmesi planlanmaktadır. EİB 16. Moda Tasarım Yarışmamız pandemi koşullarının iyileşmesi durumunda 2021 yılı ekim ayında fiziki olarak yapılması planlanmaktadır. URGE projelerimiz kapsamında çalışmalara devam edilecektir."

Konuşmaların ardından birlik üyesi firmalar arasında 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren 10 firma için "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat rakamına 2 milyon doların üzerinde katkı sağlayan 69 firmayı ödüllendirdi. Platin kategorisinde iki firmaya, altın kategorisinde ise 8 firmaya Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde ödülleri verildi. - İZMİR