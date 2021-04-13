Hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu - Son Dakika

Platin kategorisinde iki firmaya, altın kategorisinde ise 8 firmaya Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde ödülleri verildi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" ve 2019-2020 Yılı Olağan Genel Kurulu bir arada gerçekleştirildi.

25'i gümüş, 34'ü bronz olan 59 firmaya ödüllerinin kargo yoluyla ulaştırıldığını söyleyen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Ödül alan 69 firmamızın toplam ihracatı 952 milyon dolar. Firmalarımızın ihracatımızdaki payları ise yüzde 73. Pandemi koşullarına rağmen başarılı bir performans göstererek geçen yılki 1,3 milyar dolar rakamını yakaladık. Türkiye genelinde ise 17,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Birliğimizden 1305 üye firmamız ihracat gerçekleştirirken, 167 ülkeye ihracat yaptık. Türkiye geneli 2021 yılı ilk üç ayda medikal tekstil ihracatı yüzde 192 artışla 70 milyon dolar, Ege'den yapılan medikal tekstil ihracatımız ise yüzde 178 artışla 3 milyon dolara ulaştı." dedi.

AHA ile firmaların uluslararası tanıtımı yapılıyor

Sertbaş, 2020 yılında 1 adet milli katılım fuarı, 3 adet dijital fuar katılımı, 1 adet dijital ticaret heyeti organize edildiğinden bahsetti.

"Türk hazır giyim sektörünün yenilikçi, vizyoner tasarımcı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurgulanan moda tasarım yarışmamızı sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularını içeren TECH-TILITY teması ile 17 Aralık 2020 tarihinde dijital olarak gerçekleştirdik. İlk üçe giren finalistlerimize sırasıyla 18.000, 13.000 ve 8.000 TL olmak üzere para ödülleri, ayrıca dünya çapında tanınan yurtdışındaki tasarım okullarında eğitim alma imkanı sağlanmaktadır. İlk 10 finalist ödül olarak hazır giyim fuarlarını ziyaret etme fırsatı yakalamaktadır. Ayrıca sektörümüzün uluslararası boyutta etkin tanıtımının yapılabilmesi amacıyla AHA (Aegean Has Apparel) isimli dijital tanıtım projesini başlattık."

EHKİB firmalarını düşük karbonlu ekonomiye hazırlıyor

Burak Sertbaş, "2020 yılında Birliğimiz ile İstanbul Moda Akademisi iş birliğinde üyelerimize yönelik EHKİB Moda Gelişim Akademisi Eğitim Programı başlığı altında trend ve stil, marka ve pazarlama, moda perakendesi ve ihracat odaklı konuları içeren 9 eğitim programını başarıyla tamamladık. Ayrıca, Covid'19 sürecinin sektör firmalarına etkilerini ele alan online eğitim programları düzenlendi. 2020 yılında, pandemi döneminde ortaya çıkan trendlerle alakalı konuları içeren 10 eğitimden oluşan program online olarak yapıldı. İlkini H&M iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Sustainability Talks etkinliğimiz, Ekoten Tekstil, Yeşim Tekstil, Orta Anadolu Tekstil ve Uniteks ile Hazır Giyim ve İhracatının Rotası Sürdürülebilirlik başlığı ile devam etti. 2021 yılında ise Birliğimiz, Brika Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğinde üyelerimize yönelik sürdürülebilirlik odaklı 12 adet online eğitim düzenledik." dedi.

Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi URGE projesi kapsamında öncelikli olarak firmalarla birebir ziyaretleri kapsayan İhtiyaç Analizi çalışması yürütülerek projenin yol haritasının hazırlandığını anlatan Sertbaş sözlerine şöyle devam etti:

"Proje katılımcısı firmaların kritik eksiklikleri tespit edilmiş, Sürdürülebilir Tekstil ana ekseninde operasyonel, yönetsel ve çevresel sürdürülebilirlik başlıklarında toplanmıştır. Bu eksikliklerin giderilmesi adına 2 adet danışmanlık programı kurgulanmıştır. 2019 yılından itibaren 'Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin Arttırılması URGE Projesi yürütülmektedir. Projemiz kapsamında katılımcı firmaların katma değerli ürün üretmesi, ihracat potansiyellerinin artmasının sağlanması, konvansiyonel üretimden teknik tekstil üretimine geçmeleri, bu sayede pazar paylarını artırmaları ve sürdürülebilir üretim ve ihracat amaçlanmıştır. Pandemiyle birlikte küresel talebi hızlı bir şekilde artan medikal tekstiller alanında firmalarımın kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla TEKSMER tarafından altı ay süreli 'Koruyucu ve Medikal Teknik Tekstil Ürün Geliştirme Danışmanlık Hizmeti' verilmektedir. Böylece uluslararası boyutta rekabet gücünün artırılmasına destek olunmaktadır."

24-28 Mayıs 2021 tarihlerinde İspanya'ya dijital ticaret heyeti

Burak Sertbaş, 2021 yılında gerçekleştirecekleri faaliyetleri ise şöyle özetledi: "Her zaman olduğu gibi sektörün en büyük fuarı ve buluşma noktası olan Premiere Vision Fuarı'nın milli katılım organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Sektörümüzün uluslararası platformlarda etkin tanıtımı için AHA projemizin tanıtımlarına devam edeceğiz. 24-28 Mayıs 2021 tarihlerinde İspanya'ya yönelik Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğiyle ortak bir dijital ticaret heyeti organize edilecektir. Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi Projesi kapsamında çalışmalara devam edilecektir. Yine Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşecek Munich Fabric Start fuarlarına milli katılım organizasyonları düzenlenmesi planlanmaktadır. EİB 16. Moda Tasarım Yarışmamız pandemi koşullarının iyileşmesi durumunda 2021 yılı Ekim ayında fiziki olarak yapılması planlanmaktadır. URGE projelerimiz kapsamında çalışmalara devam edilecektir."

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin 2021 yılı bütçesi 12 milyon 100 bin TL olarak belirlenerek, iş programı kabul edildi.