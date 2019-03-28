Son Dakika Haberleri: Hazırgiyimciler rekabette fark yaratmak için eğitime odaklandı

Hazırgiyimciler rekabette fark yaratmak için eğitime odaklandı

53 dakika önce

Bugüne kadar bini aşkın katılımcı sayısı ile sadece 2018 yılında 100'e yakın eğitim düzenleyerek hazır giyim sektörünün gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayan UHKİB, 2019'un Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 27 başlıkta alanında uzman isimlerle eğitim semineri düzenlemeye hazırlanıyor.

Hazırgiyimciler rekabette fark yaratmak için eğitime odaklandı, System.String[]
Bugüne kadar bini aşkın katılımcı sayısı ile sadece 2018 yılında 100'e yakın eğitim düzenleyerek hazır giyim sektörünün gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayan UHKİB, 2019'un Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 27 başlıkta alanında uzman isimlerle eğitim semineri düzenlemeye hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:17 

Ekonomi
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