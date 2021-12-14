Hazırladığı eğitim setlerini yurt dışına da gönderiyor - Son Dakika

Samsun'da yaşayan Özlem Durhat, çocuklarda dikkat eksikliği, odaklanma problemleri gibi sorunların giderilmesine yönelik eğitim materyallerinin yetersiz olduğunu fark edince hazırlamaya başladığı setleri yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olan 2 çocuk annesi Durhat, mezuniyetin ardından 6 yıl zihinsel engelli çocuklara eğitim verilen bir merkezde yöneticilik yaptı.

Çocuklarda dikkat eksikliği, odaklanma problemleri ve gecikmiş dil konuşma bozukluğu gibi durumların giderilmesine yönelik eğitimlerde kullanılan materyallerin yeterli olmadığını gözlemleyen Durhat, yaptığı araştırmanın ardından bu alanda iş kurmaya karar verdi.

Çalıştığı özel eğitim merkezinden ayrılan Durhat, çocukların oynayarak öğrenebileceği, sadece kitaplardan oluşmayan ya da oyuncak olarak algılanmayacak setler hazırlama üzerine kendi işini kurdu.

Alanında uzman psikolog, psikiyatr, çocuk gelişim uzmanı ve öğretmenlerin de katkı sağladığı çocuk eğitim setleri hazırlayan Durhat, bu materyalleri bugün Türkiye'nin yanı sıra pek çok ülkeye de gönderiyor.

Özlem Durhat, AA muhabirine, Türkiye'de ve Avrupa'da çocuklardaki dikkat eksikliğine karşı hazırlanmış materyallerin yeterli olmadığını gözlemlediğini söyledi.

Önce sosyal medyadan tanıtım yaptığını, olumlu dönüşler alınca seri üretime geçtiklerini belirten Durhat, yaklaşık 2 yıl önce 4 kişiyle başladığı işinde bugün 25 kişilik ekiple çalıştıklarını vurguladı.

İş yerini kurmadan önce çok araştırma yaptığını dile getiren Durhat, şöyle devam etti:

"Neler yapabiliriz diye çok düşündük. Alanında uzman olan kişilerin bilgisine başvurduk. Çocukları teknolojik aletlerden bir nebze uzaklaştırabilecek, aynı zamanda oynayarak öğrenecekleri tarzda setler olsun istedik. Bunun için kontrol panelli 2-3 yaş çocuklar için dikkat seti tasarladık. Bu yaş grubundaki çocukların dikkati, diğer yaşlara göre çok daha kısa. Onlara bir şey öğretebilmek ve dikkatlerini toplamaları için oyun seti tasarladık. 2 ila 7 yaş aralığındaki bütün çocuklar için dikkat güçlendirme ve eğitim setleri hazırlıyoruz."

Yurt dışından gelen talepler üzerine Almanya ve İsviçre'de aracı firmalarla anlaştıklarını anlatan Durhat, şunları söyledi:

"İngilizce, Almanca ve Arapça dillerine de çevirerek ürünleri farklı ülkelere göndermeye başladık. Eğitim setlerini hazırlarken içindeki görselleri, çevirisini yaptığımız dillerin kültürlerine göre tasarladık. Özellikle Türkçe setlerimizi çift dil olarak hazırladık. Buralardan Almanya, İsviçre, Fransa, Avusturya, İtalya, Fransa, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere satış yapıyoruz. Azerbaycan'a da gönderiyoruz. İki yılda 450 bin çocuğa ulaştık. Amacımız dünyadaki bütün çocuklara ulaşmak, dil konusunda çocukları daha çok geliştirmek, markamızı dünya markası haline getirmek."

Özlem Durhat, işlerin gelişmesi üzerine eşi Fatih Durhat'ın da işinden ayrılarak birlikte çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Fatih Durhat ise eşinin girişimciliği sayesinde başladıkları işte Türkiye'de önemli bir marka haline geldiklerine işaret ederek, her geçen gün kendilerini geliştirerek daha çok ülkeye eğitim seti göndermeyi hedeflediklerini ifade etti.