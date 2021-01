Hazırladığı projeyle kültürler arası etkileşime katkıda bulunacak - Son Dakika

Trabzon'da Uğurlu İlkokulu öğretmeni demet Özoğlu tarafından hazırlanan "Yaşam Yeni Bilgilerle Renkli-Life Is Colored With New Information" projesi kapsamında hem öğrencilerin yabancı dil becerileri gelişecek hem de kültürler arasında paylaşıma katkı sağlayacak.

Projeye, Türkiye'den 2 okulun yanı sıra İtalya, Litvanya, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan öğretmen ile öğrenciler katılım sağlayacak. Proje kapsamında 6-12 yaş gurubundan öğrencilere Avrupa ülkelerinin yolu açılırken, çocuklar akranlarıyla kültürlerarası paylaşımlar yaparak etkinliklerin aktif unsuru da olacak

İki yıl sürmesi planlanan proje, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği Erasmus+ Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları faaliyeti kapsamında toplamda 186 bin 660 avro hibe desteği almaya hak kazanırken, Uğurlu İlkokulu da -projenin 36 bin 810 avrosundan faydalanabilecek.

Okul Müdürü ve projenin yasal temsilcisi Davut Sarı, AA muhabirine, okul öğretmenleri tarafından hazırlanan ve Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından teşvik almaya hak kazanan projenin okulda yapılması gereken etkinliklerini salgın nedeniyle online yaptıklarını söyledi.

Sarı, projeyle Türkiye'nin ve okullarının ismini duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "5 ülke ve 6 okulun katılacağı projede daha çok dar gelirli, göçmen, down sendromlu ve kaynaştırma öğrencilerini ön plana çıkarma gayreti içindeyiz." dedi.

Projenin koordinatörü ve sınıf öğretmeni Demet Özoğlu da amaçlarının çocuklarda sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini geliştirmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her ne kadar Avrupa'nın farklı bölgelerindeki okullarla projede yer alsak da maalesef bütün okullarımızın ortak sorunu aynı. Çocuklarda empati duygusunun yok olduğu, kendini ifade etme, karşısındakini anlama, etkili iletişim kurma, pozitif duygular besleme, karşılaştıkları problemlere çözümler üretme konusunda çocuklarımız her geçen gün biraz daha zayıflıyorlar ve interneti fazla kullanan çocuklarda sosyal becerilerin daha çok geriye gittiğini görüyoruz."

Projeyle çocukların sosyal ve duyusal gelişimlerini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Özoğlu, "Türkiye'de proje ortağımız olan İstanbul'dan bir okulumuzla birlikte 6 okulun her birinden 4 öğrenci ve 2 öğretmen olmak üzere toplamda 36 kişi hareketliliklerde aktif rol alacaklar ve her hareketlilik için farklı öğrenci gruplarıyla çalışmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin ilk ayağının Trabzon olacağını kaydeden Özoğlu, şöyle devam etti:

"Misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Planlanan çeşitli aktiviteler kapsamında onlara bölgemizi tanıtarak, Anadolu masallarıyla çocuklarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Tarihi ve kültürüyle birlikte Trabzon'u, bölgemizi, okulumuzu ve her şeyden önce ülkemizi en güzel şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Drama ve kukla gibi çeşitli atölye çalışmalarıyla çocukların birlikte çalışmalarını, kendilerini ve karşısındakini dinlemeleri, denetlemeleri, karşılaştıkları sorunlara ortak çözümler bulmalarını sağlayacağız."

Özoğlu, proje için seçilen öğrencilerin yanı sıra okulda bulunan diğer öğrencileri de aktivitelere dahil edeceklerini dile getirerek, projenin 24 ay süreceğini ifade etti.

Projede yer alan okulun İngilizce öğretmeni Nagehan Kurtoğlu, öğrencilerin sadece okulda değil, gündelik yaşamda da İngilizceyi kullanmalarını sağlayacaklarını anlatarak, "Böylelikle kendilerine olan özgüvenlerini geliştirmiş olacağız. Projemizin ilk ayağında öğrencilerimizin kendi emekleriyle hazırladıkları yılbaşı kartlarını hazırlattık. Böylelikle kendilerine olan güvenleri gelişmiş oldu." dedi.

Kurtoğlu, projenin öğrencilere büyük bir fayda sağlayacağını vurgulayarak, "Öğrencilerimize özel İngilizce dersleri vermeyi planlıyoruz. Günlük hayatta kullanacakları kelimelerin pratiğini yaparak, kendilerini geliştirip, mutlu olacaklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.