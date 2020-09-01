Hazırladığı projeyle ödüle layık görülen öğrenci ödüllendirildi - Son Dakika

Siirt'te, Kriz Zamanında Genç İnovasyon projesiyle İsveç Kraliyet Mühendislik Bilimleri Akademisi tarafından ödüle layık görülen öğrenci ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Siirt Türk Telekom Fen Lisesi öğrencisi Serhan Yılmaz, ailesi ve okul yöneticilerini kabul etti.

Salgın döneminde krizi fırsata çevirmeye yönelik hazırlanan projenin önemine değinen Edip, "Türk Telekom Fen Lisesi öğrencimizin bu güzel başarısını paylaşıyoruz. Pandemi döneminde krizi fırsata çevirmeye yönelik basından takip ettiğimiz bu çalışma İsveç Kraliyet Mühendislik Bilimleri Akademisi tarafından ödüle layık görüldü. İnşallah devamı gelecek. Kurum olarak yapılan çalışmalara destek veriyoruz. Öğrencimizin iyi yere gelmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Okul müdürünü, müdür yardımcıları ve öğretmenleri kutluyorum, ayrıca anne babasını tebrik ediyorum." dedi

Edip, Yılmaz'ı saatle ödüllendirdi.