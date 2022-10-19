Hazırladığı uyuşturucuları satacaktı, jandarma yakaladı - Son Dakika
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Hazırladığı uyuşturucuları satacaktı, jandarma yakaladı

19.10.2022 11:45
Hazırladığı uyuşturucuları satacaktı, jandarma yakaladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir şüpheli, satışa hazırladığı uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir şüpheli, satışa hazırladığı uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.

Karasu'nun Kuyumcullu Mahallesi'nde ikamet eden S.G. isimli şahsın evinde satışa hazır uyuşturucu madde bulunduğunun bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın evine yapılan operasyonda, 5 kilogram kubar esrar, 10 kök kenevir, otomatik av tüfeği, tabanca ve tabancaya ait 118 fişek ele geçirildi. S.G. gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hazırladığı uyuşturucuları satacaktı, jandarma yakaladı - Son Dakika

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