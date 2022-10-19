Karasu'nun Kuyumcullu Mahallesi'nde ikamet eden S.G. isimli şahsın evinde satışa hazır uyuşturucu madde bulunduğunun bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın evine yapılan operasyonda, 5 kilogram kubar esrar, 10 kök kenevir, otomatik av tüfeği, tabanca ve tabancaya ait 118 fişek ele geçirildi. S.G. gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hazırladığı uyuşturucuları satacaktı, jandarma yakaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.