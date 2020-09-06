Hazırladıkları roketle Teknofest 2020'de yarışacaklar - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 'Tulpar Roket Takımı', yaptıkları roketle Teknofest 2020 finallerine katılmaya hak kazandı. Roketin birleştirmesini yapan ve salı günü yapılacak finalde uçuracak olan takım, derece almayı hedefliyor.

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 'Milli Teknoloji Hamlesi' kapsamında Teknofest 2020 Roket Yarışması'na katılma kararı aldı. 6 ay önce fizik öğretmeni Murat Malkondu danışmanlığında çalışmalarına başlayan 4 lise öğrencisinden oluşan 'Tulpar Roket Takımı', roketi sorunsuz tamamlamayı başardı. 12 bin liraya malolan roket, 18 saniyede 1500 metre yüksekliğe uçuş yapabiliyor. 4 bin başvurunun yapıldığı Teknofest ön elemelerini başarıyla geçen Afyonkarahisarlı öğrenciler, yaptıkları roketle salı günü Aksaray Tuz Gölü'nde yapılacak Teknofest 2020 Roket Yarışması için yola çıktı.

'32 TAKIMDAN FİNALE KATILMA HAKKI KAZANDIK'Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş , öğrencilerinin yaptıkları roketle Teknofest 2020 finallerine katılmaya hak kazandığını aktararak, öğrencilerin roket çalışmalarını 6 ayda tamamladıklarını söyledi. Gümüş, "Bu yarışmaya Türkiye 'den 4 bin takım başvuru yaptı. 4 bin takımdan 32'si finale katılma hakkı kazandı. Bizim de fizik öğretmenimiz Murat Malkondu danışmanlığında 4 öğrencimizle birlikte oluşturduğumuz takımımız, 32 takım arasına girme başarısı gösterdi. Şu anda öğrencilerimiz roketin montajını gerçekleştirdi. Roket atış anında belli bir mesafeye ulaştıktan sonra havada ayrılacak ve paraşüt sayesinde tekrar yere düşecek. Yarışmada başarılı atışlar gösterebilen takımlar derece kazanmış olacak. Salı günü Aksaray Tuz Gölü'nde yapılacak yarışma için yola çıkacaklar" dedi.'GÖVDE PARÇALARINI ELİMİZLE YAPTIK'

BİLSEM lise 10'uncu sınıf öğrencisi ve Tulpar Roket Takımı Kaptanı Demir Demiray, yarışmaya çok az süre kaldığını ve kendilerine fazlasıyla güvendiklerini kaydederek, "Kanatlarla uğraştık. Gövde parçalarını fiberglastan bizzat elimizle yaptık. 3D yazıcılarla sıkı geçme parçalarımızın çıktısını alıyoruz, ayrıca burun hunimizi de 3D yazıcıdan çıktı aldık. Boyalarını da kendimiz yaptık. Bizim hazırladığımız roketin amacı 4 kilogramlık faydalı yükü yaklaşık 1500 metrelik irtifada bırakmak ve başarılı bir iniş gerçekleştirmek" diye konuştu.