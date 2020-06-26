Hazırladıkları ürünleri internet ortamında pazarladılar - Son Dakika

Hazırladıkları ürünleri internet ortamında pazarladılar

Pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren Oltu taşı esnafı, internet üzerinden satışlar ile ayakta kalmaya çalışıyor.

Pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren Oltu taşı esnafı, internet üzerinden satışlar ile ayakta kalmaya çalışıyor.

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Normal hayata geçişle birlikte Erzurum'da Oltu taşı tezgahlarında da çarklar dönmeye başladı. İnternet üzerinden satışlarda ise artış yaşandı. Oltu taşı esnaflarından Cevdet Yıldırım, "Pandemi süreci boyunca her ne kadar iş yerlerimiz iflas etme eşiğine gelmiş olsa bile, pandemi sürecinden normal hayata geçiş süresinde her ne kadar müşterilerimiz gelmez ise de internet üzerinden satışlarımızı yapmaya başladık. İnşallah hem satışlarımız böyle devam eder hem de müşterilerimiz dükkanlarımıza gelmeye başlarlar. Bizler de bu sıkıntılı süreçten kurtarırız" dedi.


25 yıldır baba mesleğini sürdüren Oltu taşı esnafı Eyup Coşkun ise, "Pandemi sürecinde bütün işlerde olduğu gibi bizim işlerimizde bayağı azalma meydana geldi. Fakat kış boyunca birikimimizi yaptık. Çalıştık, ürünlerimizi biriktirdik. İnternetten bayağı bir satış yaptık. Çünkü pandemi yüzünden evlerimizden çıkamıyorduk, yasaklar vardı. İnsanlar ilçemize gelemedikleri için tespihlerini genelde internet aracılığı ile beğendiler, o şekilde gönderdik. Fakat bir aydır işlerimiz açılma durumunda, inşallah daha da iyi olur, bekliyoruz" dedi.


Oltu Taşı Dernek Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldırım, "Pandemi sürecinde tedbir amaçlı pasajımızı kapalı tuttuk ama internet üzerinden satışlarımızı sürdürdük" dedi.


İsmail Pala ise, "Salgın nedeniyle işletmemiz kapalı kaldığı süreçte iş yerlerimizi açamadığımız için müşterilerimiz iş yerlerine gelemediler. Dolayısıyla satışlarımızda biraz sıkıntı oldu ama internet üzerinden satış devam etmektedir. İnşallah bu süreç en kısa sürede biter, bizler de rahat ederiz, müşterilerimiz de rahatça gelip giderler" dedi. - ERZURUM

Cevdet Yıldırım, Erzurum, Oltu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hazırladıkları ürünleri internet ortamında pazarladılar - Son Dakika Ekonomi

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