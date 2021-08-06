Hazırlık maçı: Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 1 - Son Dakika

Hazırlık maçı: Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 1

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştı. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. Maçtan dakikalar 4. dakikada ceza sahasında topla buluşan Güven, kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ferhat'ı çalımlamak isterken pozisyonu değerlendiremedi. 11. dakikada Gökhan'ın köşe atışında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet'in sert şutu auta çıktı. 17. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında karambolde topla buluşan Sinan pasını, Pa Dibba'ya yolladı. Pa Dibba'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 22. dakikada Beşiktaş'ın atağında ceza yayının önünde arkası dönük halde topla buluşan Güven, dönerek sert bir vuruş yaptı. Güven'in şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin sert vuruşunda, kaleci Ersin topu son anda uzaklaştırdı. 43. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Sinan, kaleyi görür görmez sert bir sut çekti. Sinan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 52. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde karambolde topla buluşan Pa Dibba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Ersin'i geçemedi. 58. dakikada Beşiktaş'ta Atiba'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Josep, ceza sahasında girdiği anda Rassoul'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 60. dakikada Beşiktaş'ta penaltı noktasında topun başına geçen N'Koudou, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1 65. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanatta gelişen atağında Akintola topa sert vurdu. Kaleciden dönen topa Castro dokundu. Utku bir kez daha topu çeldi ancak ancak Assombalonga yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 1-1 Stat: Yeni Adana Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Furkan Ürün xx Adana Demirspor: Ferhat xx, Tayyib xx (Semih dk. 70 x), Rassoul xx, Svensson xx (Tarık dk. 75 x), Kaan xx (Samet dk. 79 ?), Sinan xx (Castro dk. 62 x), Gökhan xx (Stambouli dk. 62 x), Belhanda xx (İzzet dk. 79 x), Akintola xx (Sedat dk. 79 x), Pa Dibba xx (Ezeh dk. 64 x), Balotelli xx (Assoombalonga dk. 62 x) Yedekler: Vedat, Emrecan Teknik Direktör: Samet Aybaba Beşiktaş: Ersin xx (Utku dk. 46 x), Necip xx (Oğuzhan dk. 63 x), Vida xx, N'Sakala xx, Rosier xx, Souza xx (Kayra dk. 78 x), Mehmet xx (Kayra dk. 78 x), Atiba xx (Salih dk. 63 x), Gökhan xx (Ljajic dk. 84 ?), N'Koudou xx, Güven xx Yedekler: Emre, Rıdvan Teknik Direktör: Sergen Yalçın Goller: Assoombalonga (dk. 64) (Adana Demirspor), N'Koudou (dk. 60 pen.) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Balotelli, Ferhat, Pa Dibba (Adana Demirspor), Güven (Beşiktaş) (Umutcan İşledici - Süleyman Cenk İdaye/İHA)

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