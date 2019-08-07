Hazırlık maçı: Alanyaspor: 2 - Brescia: 0
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Alanyaspor, Avusturya kampındaki 3'üncü ve son hazırlık maçında İtalya Seria A takımlarından Brescia'yı 2-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
Alanyaspor, Avusturya
kampındaki 3'üncü ve son hazırlık maçında İtalya
Seria A takımlarından Brescia'yı 2-0 mağlup etti.
Westerndorf kulübü tesislerinde oynanan karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Campos ve Tayfur kaydetti.
76. dakikada hızlı gelişen atakta Yacine Bammou soldan içeri kat etti. Yacine'in ortasında kaleciyi geçen topu Djalma Campos
tamamladı ve Alanyaspor 1-0 öne geçti. 82. dakikada Salih'in kullandığı köşe vuruşunu sonrası Tayfur kaleye sırtı dönükken gelişine vuruşunu yaptı ve farkı 2'ye çıkardı. Mücadele Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. - İSTANBUL
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