Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1 - Son Dakika

Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1

6 saat önce

Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana'yı 2-1 mağlup etti.

Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1, System.String[]

Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana'yı 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana ile karşılaştı. Akdeniz temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Efecan Karaca ve 72. dakikada Djalma Campos kaydetti. Tirana'nın tek golü ise 62. dakikada Michael Ngoo'dan geldi.

(Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Arnavutluk, Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:05 Kaynak: İHA
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