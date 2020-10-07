Hazırlık maçı: Almanya: 1 Türkiye: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Hazırlık maçı: Almanya: 1 Türkiye: 0 (İlk yarı)

07.10.2020 22:40
Hazırlık maçı: Almanya: 1 Türkiye: 0 (İlk yarı), System.String[]

A Milli Takım, hazırlık maçında deplasmanda Almaya ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Takım, hazırlık maçında deplasmanda Almaya ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı Almaya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ kanatan ceza sahasının hemen gerisinde Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü. Efecan'ın gelişine çok sert vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha savunmada kaldı.

19. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

45. dakikada orta alandan gelişen atakta Kai Havertz'in ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Julian Draxler ceza sahasına girikten sonra aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: RheinEnergie

Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Frederic Haquette xx

Almanya: Bernd Leno xx, Nico Schulz x, Antonio Rüdiger xx, Benjamin Henrichs x, Robin Koch xx, Florian Neuhaus xx, Kai Havertz xx, Emre Can x, Julian Brandt xx, Julian Draxler x, Luca Waldschmidt xx

Yedekler: Kevin Trapp, Niklas Stark, Matthias Ginter, Jonathan Tah, Robin Gosens, Lukas Klostermann, Jonas Hofmann, Nadiem Amiri, Mahmoud Dahoud

Teknik Direktör: Joachim Löw

Türkiye: Mert Günok xx, Merih Demiral x, Hasan Ali Kaldırım xx, Kaan Ayhan x, Nazım Sangare x, Efecan Karaca x, Emre Kılınç x, Ozan Tufan x, Okay Yokuşlu xx, Yusuf Yazıcı xxx, Enes Ünal x

Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Umut Meraş, Mert Müldür, Orkun Kökcü, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Kenan Karaman, Mahmut Tekdemir, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Julian Draxler (dk. 45) (Almanya)

Sarı kartlar: Antonio Rüdiger, Julian Draxler (Almanya) - KÖLN

Hazırlık maçı: Almanya: 1 Türkiye: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Almanya: 1 Türkiye: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Almanya: 1 Türkiye: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Almanya: 1 Türkiye: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Almanya: 1 Türkiye: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Almanya: 1 Türkiye: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Almanya: 1 Türkiye: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Almanya: 1 Türkiye: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: Almanya: 1 Türkiye: 0 (İlk yarı)

Yusuf Yazıcı, Türkiye, Almanya, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Almanya: 1 Türkiye: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

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