Hazırlık maçı: Almanya: 3 Türkiye: 3 (Maç sonucu)

A Milli Takım, hazırlık maçında deplasmanda Almaya ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Kaan Ayhan'nın pası ile ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Ozan Tufan sağ ayağının içi ile şık bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
58. dakikada Kai Havertz'ın pası ile penaltı noktasında topla buluşan Florian Neuhaus yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi. 2-1
67. dakikada savunmada Florian Neuhaus'dan topu kapan Efecan Karaca, sağ çaprazdan ceza sahasına girip düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 2-2
81. dakikada Robin Gosens'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Luca Waldschmidt bekletmeden yerden vurarak ağları sarstı. 3-2
90+4. dakikada Ozan'ın ortasında ceza sahası içinde Cengiz'in indirdiği topu Kenan ağlara gönderdi. 3-3
Stat: Rhein Energie
Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Frederic Haquette xx
Almanya: Bernd Leno xx, Nico Schulz xx (Robin Gosens dk. 70 x), Antonio Rüdiger xx (Jonathan Tah dk. 59 x), Benjamin Henrichs xx, Robin Koch xx, Florian Neuhaus xx (Mahmoud Dahoud dk. 79 x), Kai Havertz xx (Nadiem Amiri dk. 90 ?), Emre Can xx, Julian Brandt xx (Niklas Stark dk. 85), Julian Draxler xx (Jonas Hofmann dk. 59 x), Luca Waldschmidt xxx
Yedekler: Kevin Trapp, Matthias Ginter, Lukas Klostermann
Teknik Direktör: Joachim Löw
Türkiye: Mert Günok xx, Merih Demiral x, Hasan Ali Kaldırım xx, Kaan Ayhan x (Ozan Kabak dk. 75 x), Nazım Sangare x, Efecan Karaca xxx (Mahmut Tekdemir dk. 69 x), Emre Kılınç x (Cengiz Ünder dk. 46 xx), Ozan Tufan xx, Okay Yokuşlu x (Kenan Karaman dk. 63 xx), Yusuf Yazıcı xxx (Dorukhan Toköz dk. 46 xx), Enes Ünal x (Abdülkadir Ömür dk. 85 ?)
Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Umut Meraş, Mert Müldür, Orkun Kökcü, Ahmed Kutucu
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Julian Draxler (dk. 45), Florian Neuhaus (dk. 58), Luca Waldschmidt (dk. 81) (Almanya), Ozan Tufan (dk. 49), Efecan Karaca (dk. 67), Kenan Karaman (dk. 90+4) (Türkiye)
Sarı kartlar: Antonio Rüdiger, Julian Draxler, Emre Can (Almanya), Cengiz Ünder (Türkiye) - KÖLN
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Hazırlık maçı: Almanya: 3 Türkiye: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor