Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1 - Son Dakika Spor

Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1

6 saat önce

Antalyaspor, devre arası hazırlık kampı çerçevesinde oynadığı ikinci hazırlık maçında Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı 2-1 mağlup etti.

Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1, System.String[]

Antalyaspor, devre arası hazırlık kampı çerçevesinde oynadığı ikinci hazırlık maçında Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı 2-1 mağlup etti.


Regnum Carya Sahası'nda oynanan karşılaşmaya kırmızı-beyazlılar Boffin, Celustka, Chico, Diego, Kudryashov, Hakan, Ufuk, Amilton, Fredy, Mukairu ve Gustavo ilk 11'i ile başladı. Mücadelenin 33'üncü dakikasında Diego Angelo'nun kafa vuruşu ile Antalyaspor 1-0 öne geçti. 1 dakika sonra kaleci ile karşı karşıya kalan Gustavo Blanco, skoru 2-0 yapan golü attı ve devre bu sonuçla tamamlandı.


Tüm oyuncular forma şansı yakaladı


İkinci yarıya Hakan, Amilton ve Fredy'nin yerine Yekta, Doğukan ve Aatif Chahechouhe'yu oyuna alarak başlayan Teknik Direktör Tamer Tuna, ilerleyen dakikalarda kadroda bulunan tüm oyunculara şans verdi. Mücadelenin 75'inci dakikasında Fortuna Sittard takımından Jacky Donkor'un attığı golle fark 1'e indi. 90 dakika da bu skorla tamamlanınca Antalyaspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.


Antalyaspor, yarından itibaren Göztepe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. - ANTALYA

Diego Angelo, Antalyaspor, Hollanda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hollandalılar, Merih Demiral'ı yere göğe sığdıramadı
Tottenham'ı yenen Liverpool, rekora imza attı Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı

Son Dakika Haberleri
02:32 Futbol: İspanya Kral Kupası - Son Dakika Spor
02:04 Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti - Son Dakika Spor
01:53 Son Dakika | Filenin Sultanları finalde! Polonya'yı devirdi - Son Dakika Spor
01:50 Voleybol: 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri - Son Dakika Spor
01:34 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyatlar için Almanya ile karşılaşacak (FOTOĞRAF) - Son Dakika Spor
22:50 Tottenham'ı yenen Liverpool, rekora imza attı - Son Dakika Spor
19:35 Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 04:06:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]