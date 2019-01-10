- Hazırlık maçı: Atiker Konyaspor
: 0 - Altınordu
: 1
ANTALYA - İkinci yarı hazırlıklarını Antalya
'da sürdüren Atiker Konyaspor ile Altınordu hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele İzmir
ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Saha: Conelia Otel
Hakemler: Adem Sarıtaş
xx, Mehmet Öcal
xx, Süha Adıyaman
xx
Atiker Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran
xx, Volkan Fındıklı
xx (Mücahit Can Akçay
dk. 74 x), Fallau Diagne x, Marko Jevtovic xx, Den Milosevic x (Fofana dk. 74 x), Abdou Traore
x (Ömer Ali Şahiner
dk. 46 x), Cesar Hurtado x (Nejc Sukubic dk. 46 x), Yavhen Opanasenko x (Ali Turan dk. 46 x), Petar Filipovic x (Amir Hadziahmetovic dk. 46 x), Ferhat Öztorun
x (Leonard Zuta dk. 74 x), Adis Jahovic x (Yatabare dk. 46 xx)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Altınordu: Erce Kardeşler xx (Ozan Can
Oruç dk. 62 x), Recep Yemişci xx, Sinan Osmanoğlu
xx, Hasan Hatipoğlu
xx (Enes Sığırcı dk. 64 x), Ali Yaşar
xx, Murat Uçar
xx, Berkay Samancı
xx, Deniz Kılınç
xx, Muhammed Mert xx, Anıl Koç xx (Atakan Üner dk. 75 x), Sefa Yılmaz
xxx (Kadir Yurttadur dk. 69 x)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Sefa Yılmaz (dk. 15) (Altınordu)