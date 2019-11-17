Son Dakika Haberleri: Hazırlık maçı: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1
Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 - Son Dakika Spor

Hazırlık maçı: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'e verilen milli maç arasında TFF 1. Lig'den Adana Demirspor ile hazırlık maçı yaptı.

Hazırlık maçı: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'e verilen milli maç arasında TFF 1. Lig'den Adana Demirspor ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip Haydar, Salih, Baiano, Kaan, Siopis, Campos, Tzavellas, Musa, Caulker, Tayfur, Yachine Bammou 11'iyle çıkarken, Adana Demirspor Kurtuluş, Emre, Semih, Adil, Rassoul, Traore, Tevfik, Aosman, Kosecki, Berk, Samed Ali kadrosuyla kadrosunu sahaya sürdü. Maçının hakemliğini Burak Şeker, yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Alican Alp üstlendi.


7. dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Salih'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur gelişine sert vurdu. Top kaleci Kurtuluş'u geçti fakat sol direkten döndü.


13. dakikada soldan gelişen Adana Demirspor atağında Berk'in ara pasında ceza sahasına koşu yapan Samed topu kazandı. Topu kontrol eden Samed şutunu çekti ancak Haydar kaleden çıkarak topa müdahale etti. Seken top kornere gitti.


31. dakikada Campos'un ceza sahası dışında düşürülmesi ardından maçın hakemi Burak Şeker, faul düdüğünü çaldı. Ceza yayı çizgisinde topun başına geçen Yachine Bammou'nun vuruşu 5 kişilik Adana Demirspor barajını aşarak kaleci Kurtuluşun sağından geçerek fileleri havalandırdı. 1-0


66. dakika Alanyaspor kazandığı köşe vuruşunda sol köşeden topu ceza alanına gönderen Campos'un topuna yükselen Caulker topu kafasıyla arka direğe aşırdı. İkinci yarı oyuna dahil olan Cisse yükselerek topu boş kaleye gönderdi. 2-0


88. dakikada sağdan gelişen Adana Demirspor atağında Levent'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Barış gelişine sert vurdu. Defanstan dönen topla oluşan karambolde tekrar şut çeken Barış bu kez topu ağlara göndermeyi başardı. 2-1


Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. - ANTALYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:17 Kaynak: İHA
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