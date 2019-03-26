Hazırlık Maçı - Aytemiz Alanyaspor: 2 - Altyn Asyr: 1
41 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Türkmenistan takımlarından Altyn Asyr ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor
, Türkmenistan
takımlarından Altyn Asyr ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
Ligin 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü Bursaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir
Okulları Stadı'nda Türkmenistan Ligi takımlarından Altyn Asyr ile karşılaştı.
Aytemiz Alanyaspor, maçın ilk dakikasında Cisse'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Altyn Asyr takımından Murat Yakshiyew, 48. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Djalma'nın 86. dakikada penaltıdan attığı golle Aytemiz Alanyaspor rakibini 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 85. dakikasında Murat Yakshiyew kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:34 Kaynak: AA
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