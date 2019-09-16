Son Dakika Haberleri: Hazırlık maçı: Balıkesir BŞB: 83 - Gemlik Basketbol: 78
Son Dakika Spor Haber

Hazırlık maçı: Balıkesir BŞB: 83 - Gemlik Basketbol: 78

22 dakika önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçında Gemlik Basketbol'u 83-78 mağlup etti.

Hazırlık maçı: Balıkesir BŞB: 83 - Gemlik Basketbol: 78, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçında Gemlik Basketbol'u 83-78 mağlup etti.


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Myles Mack 26 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Marvin Jefferson 13, Mert Konuk da 10 sayı ile oynadı. Gemlik Basketbol'da ise Diante Watkins 16, Gary Johnson 15, Berkay Kutlu da 11 sayı ile oynadı. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Gemlik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!
Alanyaspor 1-1 Fenerbahçe / Canlı anlatım Vida'dan kırmızı kart açıklaması De Gea, Manchester United ile sözleşme yeniledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 21:05:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazırlık maçı: Balıkesir BŞB: 83 - Gemlik Basketbol: 78
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]