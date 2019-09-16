Hazırlık maçı: Balıkesir BŞB: 83 - Gemlik Basketbol: 78
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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçında Gemlik Basketbol'u 83-78 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:43 Kaynak: İHA
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçında Gemlik Basketbol'u 83-78 mağlup etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Myles Mack 26 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Marvin Jefferson 13, Mert Konuk da 10 sayı ile oynadı. Gemlik Basketbol'da ise Diante Watkins 16, Gary Johnson 15, Berkay Kutlu da 11 sayı ile oynadı. - BALIKESİR
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