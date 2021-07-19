- Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 - Antalyaspor: 2

Karşılaşmanın 5. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Naldo kafa vuruşuyla Akdeniz ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda BB Erzurumspor atakları ön plana çıktı. Antalyaspor 75. dakikada Mukairu ile penaltı atışından yararlanamazken, BB Erzurumspor 82. dakikada Ndiaye'nin kafa vuruşuyla bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. Maçın 90. dakikasında Antalyaspor, Gökdeniz Bayraktar'ın attığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı.

ERZURUM - Yeni sezonunun ilk kamp dönemini Erzurum'da sürdüren FT Antalyaspor, hazırlık maçında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Müsabakadan Akdeniz ekibi 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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