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Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 3 - Son Dakika

Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 3

31.07.2021 21:01
Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 3, System.String[]

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçından 3-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçından 3-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Kayserispor ile oynadı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Kayseri ekibi, 23 ve 29. dakikada Luckassen, 76. dakikada Gökhan'ın golleriyle 3-0 kazandı.

Öte yandan maçın 35. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Welinton oyuna devam edemedi ve yerini Serdar Saatçi'ye bıraktı. Siyah-beyazlılar daha önce de Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı oynamış ve karşılaşmayı 1-0 galip tamamlamıştı.

(İHA)

Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 3

Kayserispor, Beşiktaş, Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 3 - Son Dakika


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