Son Dakika Haberleri: Hazırlık Maçı: Beşiktaş: 1 - Helmond Sport: 0

Hazırlık Maçı: Beşiktaş: 1 - Helmond Sport: 0

9 dakika önce

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, kamptaki ilk hazırlık maçında Hollanda 2. Lig ekiplerinden Helmond Sport ile karşılaştı.

Hazırlık Maçı: Beşiktaş: 1 - Helmond Sport: 0, System.String[]
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, kamptaki ilk hazırlık maçında Hollanda 2. Lig ekiplerinden Helmond Sport ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi Larin'in golüyle 1-0 kazandı.

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Hollanda 2. Lig ekiplerinden Helmond Sport'la karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yasını golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya 10 değişiklikle başlayan siyah-beyazlılar, 66. dakikada Larin'le golü buldu. Lens'in sağdan yaptığı güzel ortada topu ağlara gönderen Larin, takımını öne geçirirken aynı zamanda maçın da sonucunu belirlemiş oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Hazırlık maçında forma giymeyen golcü futbolcu, saha kenarından takım arkadaşlarını izledi. Beşiktaş ikinci hazırlık maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'la saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:07 Kaynak: İHA

Hollanda, Antalya, Beşiktaş, Spor
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